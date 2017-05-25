Бердыев возвращается в "Рубин", Роналду едет в Россию и Шубенкова не пустили в США

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 25 мая.

БОМБА! Бердыев возвращается в "Рубин"

По информации "СЭ", в субботу после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. Попечительский совет, подведя итоги завершившегося сезона (команда, имея задачу по выходу в еврокубки, заняла лишь 9-е место), утвердит Бердыева. Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут.

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Акинфеева беспокоит пятка, нужно подлечиться"

Сегодня сборная России собралась и начала подготовку к Кубку конфедераций-2017. Сначала команда заселилась в отель, а затем провела первую тренировку. После занятия главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов.

ДОСКА ПОЧЕТА. От "Колизея" Галицкого до самогона Глушакова

"СЭ" продолжает подводить итоги чемпионата России-2016/17. Сегодня выбрали главные позитивные моменты завершившегося чемпионата. Завтра напишем о негативе.

ОНИ ПРИЕДУТ В РОССИЮ. От Патрисиу до Роналду

Сборная Португалии объявила состав на Кубок конфедераций-2017. В списке чемпионов Европы-2016 значатся защитник "Зенита" Луиш Нету, форвард "Реала" Криштиану Роналду и другие звезды. Наглядно показываем, как выглядит чемпион Европы.

ДЕБЮТАНТЫ. Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных: "В РФПЛ будем играть на "Петровском"

Бывшие спартаковцы, которые вывели "Тосно" в РФПЛ в качестве тренеров, стали гостями "СЭ". Перед вами полная версия разговора, продлившегося час. Много интересного о молодом проекте из Ленинградской области.

ЗВЕЗДЫ. Приедут ли в Россию "МЮ", "Барселона" и "Бавария"?

"Манчестер Юнайтед" получил право выступить в Лиге чемпионов-2017/18. Таким образом, на сегодня известны уже 19 из 32 участников группового этапа турнира. Мы предположили, какие еще клубы могут пробиться в эту стадию Лиги чемпионов – и составили виртуальные корзины для жеребьевки, а также группы "смерти" и "жизни" для "Спартака" и ЦСКА (который, надеемся, успешно преодолеет 3-й и 4-й отборочные раунды).

СНОВА МИМО. Для Шубенкова закрыли Америку

Действующему чемпиону мира в беге на 110 м с/б Сергею Шубенкову отказано в возможности стартовать на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине. Американские власти не оформили визу знаменитому российскому спортсмену. Оцениваем ситуацию.