Бельгия оставила Англию ни с чем. Чемпионат мира, не уходи!

ЧМ-2018. Бельгия победила Англию и выиграла бронзу ЧМ-2018!
Сборная Бельгии в матче за 3-е место чемпионата мира-2018 обыграла Англию (2:0) и стала бронзовым призером турнира в России.
УВЫ. Ласицкене против всего мира – 45:1. Чемпионка все-таки проиграла
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ЧМ-2018. Чемпионат мира, не уходи! Этот турнир запомнится на всю жизнь
Обозреватель "СЭ" - о своих впечатлениях от чемпионата мира в России.
ИНТЕРЕСНО. Слуцкий провел уже три матча с "Витессом". Как он там?
Новая команда бывшего тренера ЦСКА и сборной России сыграла вничью с тульским "Арсеналом". Повод рассказать, как Леонид Слуцкий начал работать в Голландии.
ОБЕЩАНИЕ. Хорватская супермодель готова на безумство в случае победы на ЧМ. И вот, какое
В финале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии сыграет с Францией. Необычным обещанием отметилась хорватская модель Нивс Цельсиус. В случае победы сборной Хорватии в финальной игре, она готова выкладывать не такие откровенные фотографии в своем Инстаграме. Пока не поздно – посмотрите, какие же снимки она постит.
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