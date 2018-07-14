Бельгия оставила Англию ни с чем. Чемпионат мира, не уходи!

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 14 июля.

ЧМ-2018. Бельгия победила Англию и выиграла бронзу ЧМ-2018!

Сборная Бельгии в матче за 3-е место чемпионата мира-2018 обыграла Англию (2:0) и стала бронзовым призером турнира в России.

УВЫ. Ласицкене против всего мира – 45:1. Чемпионка все-таки проиграла

Грандиозная победная серия двукратной чемпионки мира прервалась в Марокко

ЧМ-2018. Чемпионат мира, не уходи! Этот турнир запомнится на всю жизнь

Обозреватель "СЭ" - о своих впечатлениях от чемпионата мира в России.

ИНТЕРЕСНО. Слуцкий провел уже три матча с "Витессом". Как он там?

Новая команда бывшего тренера ЦСКА и сборной России сыграла вничью с тульским "Арсеналом". Повод рассказать, как Леонид Слуцкий начал работать в Голландии.

ОБЕЩАНИЕ. Хорватская супермодель готова на безумство в случае победы на ЧМ. И вот, какое

В финале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии сыграет с Францией. Необычным обещанием отметилась хорватская модель Нивс Цельсиус. В случае победы сборной Хорватии в финальной игре, она готова выкладывать не такие откровенные фотографии в своем Инстаграме. Пока не поздно – посмотрите, какие же снимки она постит.

РФПЛ. ЧМ уйдет, они вернутся? Поля-огороды, мат и сухой закон

О чем мы успели забыть, пока идет чемпионат мира, но без чего не представить российский футбол

ДЕНЬГИ. Абрамович тратит на неустойки тренерам невероятные деньги

"Челси" выплатит Конте за досрочный разрыв договора 9 миллионов фунтов стерлингов