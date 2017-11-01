Беда Легкова, новая роль Промеса и уникальный репортаж из Севильи

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 1 ноября.

МРАК. Легков и Белов признаны виновными, их результаты в Сочи-2014 должны быть аннулированы

По информации "СЭ", комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Так же комиссия предлагает лишить Легкова золотой медали Игр-2014, которые прошли в Сочи. Спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в 2018 году, которая пройдет в корейском Пхенчхане. Кроме того, российские лыжники Легков и Белов по решению МОК пожизненно лишены права выступать на Играх.

ГЕРОЙ. Понтус Вернблум: "Нападение? Да я скоро стану центральным защитником"

Автор победного гола в ворота "Базеля" в эксклюзивном интервью "СЭ" разобрал матч со швейцарцами, поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье дерби с "Локомотивом" и рассказал о ситуации со своим новым контрактом.

СКАНДАЛ. "Бес попутал!" Игроки "Смены" ставили деньги на матчи своей команды…

Оглушительный скандал разгорается во втором дивизионе – по обстоятельствам матча в зоне "Восток" "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск). Футболисты сделали ставку на игру своей команды и повлияли на результат. Теперь они все дисквалифицированы, а встреча будет переиграна.

ПОДДЕРЖКА. Павел Бучневич: "Шипачева мариновали в "Вегасе", даже не дали шанса"

Воспитанник "Северстали" проводит в "Рейнджерс" второй сезон. В прошлом году он был слегка нестабилен: после успешного старта россиянин часто оставался в запасе или получал минимум игрового времени, из-за чего его результативность во второй части чемпионата сильно снизилась. Сейчас ему удается набирать очки в любых сочетаниях. После игры с "Вегасом" он ответил на вопросы корреспондента "СЭ" в Нью-Йорке.

БЛЕФ? Макгрегор снова бросил вызов Мейвезеру

Всего два с небольшим месяца прошло с того момента, как в Лас-Вегасе состоялся бой между самыми популярными бойцами современности. Обладатель двух чемпионских титулов UFC бросил вызов одному из лучших боксеров современности. Поединок Макгрегора и Мейвезера называли "боем века". Он оправдал этот статус с точки зрения прибылей организаторов, доходов спортсменов, околоспортивной шумихи и количества звезд на трибунах. А вот со спортивной точки зрения зрелище оказалось так себе. И вот теперь есть вероятность, что нас ждет вторая серия.

ИСТОРИЯ. Ров имени Дасаева, казино имени Кержакова

В Севилье, где сегодня "Спартак" проведет матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, помнят российских легионеров – и не только из-за футбола. Уникальный репортаж спецкора "СЭ" из Испании.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Новая роль Промеса

Массимо Каррера сделал в свой второй сезон в "Спартаке" невозможное. Постчемпионское лето прошло ахово. Дело даже не в статистике, хотя она была кошмарной. И не в нарастающем отставании от резво стартовавшего "Зенита". А в том, что смог вновь объединить коллектив. Есть здесь и большая заслуга Квинси Промеса.

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