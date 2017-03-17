Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 17 марта.

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ЖРЕБИЙ. Апрель-2017: классика вместо класико

Уже в четвертьфинале Лиги чемпионов друг с другом сыграют "Реал" и "Бавария". Но это не единственная интрига, которую нам подарила пятничная жеребьевка главного еврокубка.

МУЖИКИ. Курс на "Ростов"

"Краснодар" и "Ростов" уступили в противостояниях 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" и "МЮ" соответственно. Обозреватели "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Евгений ЗЫРЯНКИН подводят черту под заключительными матчами российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне.

ПИТАНИЕ. Зачем Рохо ел банан во время матча?

Во втором тайме матча с "Ростовом" главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью очистил банан, потом передал его полузащитнику Эшли Янгу, а тот – защитнику Маркосу Рохо. И аргентинец прямо по ходу игры подкрепился. К чему все это, поясняет врач сборной России Эдуард БЕЗУГЛОВ.

ДЕТАЛИ. Трансфер Самедова: как это было

В субботу в центральном матче 20-го тура премьер-лиги сойдутся "Локомотив" и "Спартак". Возвращение полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локо" в родной клуб стало одним из самых заметных эпизодов зимней кампании. Рассказываем о деталях этой громкой истории.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Тимощук вновь в "Зените". Что это значит

В четверг невский клуб объявил о новом назначении экс-капитана команды – в качестве тренера, одним из помощников Мирчи Луческу. "СЭ" разбирается, что может означать для сине-бело-голубых очередное возвращение Анатолия Тимощука.

РАЗГОВОР. Виктор Панченко: "Рамон гулял, Одиа жарил селедку"

Героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" стал Виктор Панченко, лучший бомбардир чемпионата России-1993 и главный селекционер "Локомотива". Если вы думаете, что судьба вас била, но всему вопреки выбрались… Может, вы и правы. Но мы знаем человека, которого било по-настоящему.

ДОПИНГ. Реформы МОК: новый монстр или противовес ВАДА

На этой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал план по реформированию мировой антидопинговой системы. Чем нам грозит создание Независимого органа по проведению тестирования (ITA) и передача всех допинговых дел в ведение Спортивного арбитражного суда (CAS), объясняет шеф отдела спорта "СЭ" Олег ШАМОНАЕВ.

ФИНИШ. Шипулин вырвал бронзу

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону россиянин Антон Шипулин стал третьим в спринте. Лидер мужской сборной России начал гонку третьим с конца в стартовом протоколе. И смог пробиться в тройку лучших.