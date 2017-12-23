"Барселона" разгромила "Реал", Каррера поздравил с Новым годом, камбэк "Салавата Юлаева"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 23 декабря.

ПОБЕДА. Казнь короля. "Барселона" разгромила "Реал"

"Реал" на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Испании проиграл "Барселоне" (0:3). Голами в составе каталонской команды отметились Луис Суарес, Лионель Месси (с пенальти) и Алейш Видаль.

РФПЛ. Кого и что мы хотим вернуть в премьер-лигу

"СЭ" продолжает подводить итоги первой части сезона и рассказывает о том, чего не хватает нашему футболу.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. Массимо Каррера поздравил болельщиков "Спартака" с Новым годом

Спецкор "СЭ" побывал в предрождественском Бергамо, где проводит отпуск главный тренер "Спартака". Здесь – первая часть эксклюзивного интервью Карреры, которое состоялось у него дома. В конце итальянец поздравил всех болельщиков "Спартака" с Новым годом.

КАМБЭК. "Салават Юлаев" обыграл "Сибирь", проигрывая по ходу встречи 0:3

"Салават Юлаев" в гостях выиграл у "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:3. К 15-й минуте встречи команда из Новосибирска вела со счетом 3:0, шайбы забросили Александр Бергстрем, Патрик Закриссон и Владислав Наумов. Однако затем подопечные Эркки Вестерлунда забросили шесть шайб: хет-трик сделал Антон Бурдасов, по голу забили Филип Ларсен, Линус Умарк и Теему Хартикайнен.

НХЛ. "Вашингтон" проиграл аутсайдеру. Овечкин не набрал очков

Обзор игрового дня НХЛ от Алексея Шевченко.

ИТОГИ. 7 людей российского футбола, которых все ненавидят

"СЭ" продолжает подведение итогов первой части сезона и составляет список персонажей, вызывавших у многих из вас злость.

ЛУЧШИЕ. Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в карьере стали чемпионами России. За счет лучшей произвольной программы они опередили Ксению Столбову и Федора Климова, которые лидировали после короткой программы.