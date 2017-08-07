Атака на Панова, развод Абрамовича и крах "Спартака"

Вчера. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. Дмитрий КОМБАРОВ (слева) стал одним из основных объектов критики для фанатов после игры. Луиз АДРИАНУ (справа) тоже не может занести встречу себе в актив. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 7 августа.

РАЗГРОМ. Ловушка для Фернанду, слезы по Зе Луишу. Причины красно-белой катастрофы

У кошмарного поражения чемпиона на берегах Невы множество причин и виновников. Копаясь в пестром наборе ошибок "Спартака", глупо выделять со знаком минус какого-то одного, двух или даже трех футболистов: некоторые сыграли чуть лучше, другие – совсем безобразно. И правильнее всего сейчас признать, что провалились в матче с "Зенитом" красно-белые в первую очередь как команда.

ИНСАЙДЫ. Что сказал Каррера Глушакову про новый контракт

Мы знаем, что вы скучали по материалам Игоря Рабинера, пока он был в отпуске. Поэтому уже сейчас публикуем несколько ярких отрывков, которые не оставят вас равнодушными. А целиком материал будет опубликован на сайте под вечер и в завтрашнем выпуске газеты.

ДРАКА. Фанаты "Зенита" набросились на Панова

Экс-нападающий "Зенита" Александр Панов перед матчем петербуржского клуба со "Спартаком" оказался в центре небольшой потасовки у стадиона "Санкт-Петербург". Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов и пообещал не подавать заявление в полицию.

ПРИЗЫВ. Алексей Николаев: "Комитет по этике должен рассмотреть слова Тарханова!"

Арбитр Алексей Николаев в интервью "СЭ" детально высказался о пенальти в ворота "Урала" на 94-й минуте матча с "Краснодаром" (1:1) и оскорбительных словах Александра Тарханова. В то же время тренер не отказывается от своих слов, а комитет по этике пока не получал просьбу оценить слова специалиста: "От таких судей нужно избавляться".

РАЗВОД. Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о расставании

Владелец "Челси" Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова приняли решение о разводе. Пара была вместе 10 лет, у них есть двое совместных детей – сын Аарон и дочь Лея. 50-летний Абрамович, напомним, с 2003 года владеет английским клубом. Его состояние оценивается в 9,2 миллиарда долларов.

ПРОВАЛ. В Питере – пять

Накануне "Зенит" разгромил чемпиона России, увеличив отрыв от "Спартака" на 7 очков уже после четырех туров. Главный фаворит сезона окончательно определился – и если команда Роберто Манчини не сбавит темп, судьба титула может быть определена задолго до финиша.

ЭКСКЛЮЗИВ. Роман Павлюченко: "Лучшим был Кокорин"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко по итогам матча 4-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:5) подробно прокомментировал русское класико, проблемы Артема Дзюбы и проводы Александра Кержакова.

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