Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 29 марта.

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ЛУЧШИЙ. Андрей I

Сегодня исполняется 25 лет со старта первого чемпионата России по футболу. В честь этой даты "СЭ" провел масштабное голосование и определил лучшего игрока в истории российского первенства. Победителем стал многолетний капитан нашей сборной, трехкратный чемпион страны в составе "Зенита", обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзовый призер Euro-2008 Андрей Аршавин.

ЗАРИСОВКА. Посол России, или 12 подвигов Аршакла

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о главных вехах в карьере Андрея Аршавина. Отдельно приводим описание дюжины главных подвигов российского футбольного Геракла.

РЕЗЮМЕ. Дьявольский "отскок"

Во вторник в первом в истории стадиона "Фишт" футбольном матче сборная России ушла от поражения во встрече с Бельгией, отыграв два гола на последних минутах. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН – о том, как нужно правильно оценивать результат игры в олимпийском Сочи.

РАЗБОР. Василий, вернитесь!

Матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией в очередной раз обнажили проблемы национальной команды России в центре защиты. С помощью цифр корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ объясняет, почему сборной нужен Василий Березуцкий.

МНЕНИЕ. Анатолий Бышовец: "Черчесову не надо возвращать ни Денисова, ни Игнашевича, ни Березуцкого"

Заслуженный тренер СССР в интервью "СЭ" поставил оценку работе главного тренера сборной России. Кроме того, Бышовец подверг сомнению ряд популярных инициатив и объяснил, почему в команду не стоит вновь приглашать опытных футболистов и привлекать на помощь Станиславу Черчесову казанско-ростовского мастера Курбана Бердыева.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Валерий Газзаев: "Наш футбол в системном кризисе"

Бывший тренер сборной России в интервью "СЭ" делится своим мнением об игре нашей национальной команды. И по пунктам называет, что не так в российском футболе.

ОТБОР. Бразилия едет в Россию, Аргентина проигрывает без Месси

Сборная Бразилии стала первой командой, которая завоевала путевку на чемпионат мира-2018. При этом Аргентина без дисквалифицированного капитана Лионеля Месси ожидаемо столкнулась со сложностями, проиграла в высокогорной Боливии и снова поставила под вопрос свой выход в Россию. "СЭ" рассказывает о матчах отборочного турнира в Южной Америке.

ЛИДЕР. Медведева не дотянула до рекорда

После исполнения короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию лидером женского турнира прогнозируемо стала чемпионка мира-2016 Евгения Медведева. Две другие представительницы России – Анна Погорилая и Мария Сотскова – остались за пределами первой тройки, но выступят в пятницу в сильнейшей группе.

ПРОРВАЛО! Хет-трик Овечкина и выход "Нефтяников"

Российский суперфорвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка в матче против "Миннесоты". "Эдмонтон" впервые за последнее десятилетие пробился в розыгрыш Кубка Стэнли, а другой популярный клуб лиги, "Детройт", наоборот впервые за четверть века остался вне плей-офф. "СЭ" – о главных событиях дня в НХЛ.

ДОПИНГ. ВАДА торопит с решением вопроса о русских в Пхенчхане

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди во время своего выступления в Лондоне допустил неоднозначное высказывание о том, что "решение о запрете участия России в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане должно быть принято как можно быстрее". Обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК – о том, что это значит.