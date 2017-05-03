Ари ждут на Урале, Роналду уничтожил "Атлетико"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 3 мая.

ОГОНЬ. Артем Фидлер: "Ари надо дать хорошего леща"

Капитан "Урала" откровенно рассказал о драке с футболистами "Локомотива" в концовке финала Кубка России. "По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле", – заметил он и "прописал" кое-что для ударившего его со спины Ари. Бразильца теперь ждут в Екатеринбурге на календарный матч чемпионата. "До встречи" – написал игрок "шмелей" Эдгар Манучарян и приложил кадр с ударом ногой в полете.

СУДЬЯ. Алексей Николаев: "Те, кто дрался в финале Кубка, потом пожмут друг другу руки"

Арбитр финального матча Кубка России дал интервью "СЭ", рассказав, в том числе, и о массовой драке в самом конце игры. При этом с Ари и компанией в "Урале", похоже, вопреки мнению судьи, мириться пока не готовы. Даже под угрозой серьезного наказания за слова о человеческих качествах бразильца форвард Роман Павлюченко и извинился, и не извинился одновременно.

ЛИДЕР. Роналду сделал заявку на "Золотой мяч"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Атлетико". В очередном фантастическом матче португалец фактически вывел свою команду в финал. И сделал еще одну важную заявку.

УСПЕХ. Великолепная пятерка красно-белых

"Спартак" за четыре тура до финиша чемпионата в одной победе и ничьей от завоевания титула. Наш обозреватель Евгений ЗЫРЯНКИН называет ключевые слагаемые успеха команды Массимо Карреры в премьер-лиге.

ОБЕЩАНИЕ. Гаджи Гаджиев: "Никакого праздника "Спартаку"!"

Лидер может оформить чемпионство в ближайших двух матчах – дома с "Томью" и в гостях с "Амкаром". Выезд в Пермь с высокой вероятностью станет для красно-белых золотым. Впрочем, главный тренер уральцев в интервью "СЭ" пообещал дать бой команде Карреры.

ЭКСПЕРТ. "Почему в России нельзя вводить видеоповторы"

Главные спорные эпизоды в судействе матчей 26-го тура чемпионата России в авторской программе "КГБ" ("Как Говорит Бобров") комментирует эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ. Разговор о дерби и не только.

ОСТРОСЛОВ. Александр Григорян: "Меньше всего хочется быть особенным"

Один из самых ярких представителей тренерского цеха РФПЛ дал откровенное интервью "СЭ". Об Ари и старых методах перевоспитания, Игоре Шалимове и Жозе Моуринью, ярких интервью и сломанной руке – и кое о чем еще.

ЛЕГЕНДА. "Рим – это вся моя жизнь"

В "Роме" подтвердили: капитан команды Франческо Тотти завершит карьеру этим летом. 40-летний футболист не будет продлевать истекающий контракт и займет одну из руководящих должностей в клубе. Предлагаем перечитать трогательное, по сути прощальное письмо итальянской легенды.

УГРОЗА. Приговор для Тарасенко и "Сент-Луиса"

"Нэшвилл" в третий раз обыграл "Сент-Луис" и теперь находится в шаге от выхода в финал Западной конференции НХЛ. А это значит, что Владимиру Тарасенко и его команде больше некуда отступать. Продолжение следует и здесь, и в главной серии второго раунда Кубка Стэнли – "Питтсбург" готовится мстить "Вашингтону" за Сидни Кросби. Но было ли "убийство" умышленным?

ГАЛЕРЕЯ. От Проворова до Капризова

Сборная России вылетела из Москвы в Кельн на чемпионат мира по хоккею-2017. В расширенный состав команды Олега Знарка попали сразу 12 хоккеистов, которые никогда ранее не выступали на крупных международных турнирах. "СЭ" рассказывает о каждом из них.