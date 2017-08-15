Античемпионский график "Спартака", эксклюзивный Панарин и битва ЦСКА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 15 августа.

НАЧАЛО. Античемпионский график "Спартака"

Старт "Спартака" в сезоне-2017/18 cтал одним из самых неудачных в российской истории клуба. Но для красно-белых есть новости и похуже. Команда, набиравшая после 6 туров меньше 9 очков, НИКОГДА не становилась чемпионом! Сможет ли Массимо Каррера снова посрамить статистику и отстоять титул?

ЭКСКЛЮЗИВ. Артемий Панарин: "Обмен в "Коламбус" – это трамплин, а не яма"

Корреспондент "СЭ" встретился с Артемием Панариным в Санкт-Петербурге, где он самостоятельно готовится к сезону НХЛ и заканчивает свой отпуск. На встрече Артемий получил приз лучшему игроку ЧМ-2017 в составе сборной России по версии "СЭ" и социальной сети ВКонтакте, а потом откровенно рассказал о своем лете.

ИГРЫ-2018. Почему никто не хочет поддержать Овечкина в борьбе за Олимпиаду

Кто-то обвинит наших звезд в трусости, кто-то скажет, что для них деньги важнее страны, но их поступки максимально рациональны и не заслуживают даже малейшего осуждения. "СЭ" объясняет, почему российский форвард "Вашингтона" остается в одиночестве в борьбе энхаэловцев за участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

В АНГЛИИ РЕВОЛЮЦИЯ. Трансферное окно закроют перед стартом сезона

7 сентября владельцы 20 клубов английской премьер-лиги собираются принять революционное решение: изменить сроки трансферных периодов в сезоне-2018/19. Начиная со следующего лета британцы намерены сдвинуть дату закрытия трансферного окна и завершать регистрацию новичков до старта чемпионата Англии. Хорошо это или плохо?

КТО ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ. Роналду? Месси? Буффон?

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего футболиста года в Европе по итогам сезона-2016/17. На награду Европейского футбольного союза претендуют голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЦСКА: "Янг Бойз" сложнее, чем "Монако"

ЦСКА проведет в Швейцарии первый из двух завершающих матчей отборочного турнира Лиги чемпионов. А со швейцарскими командами дела у наших идут в последнее время туго. Чего опасаться армейцам?

ТРАНСФЕРЫ. "Спартак": шансы купить Луана упали. Надежда на Гарая остается

По информации "СЭ", вероятность перехода нападающего Луана из "Гремиу" в "Спартак" на данный момент крайне мала. Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилду Болзаном, но не с окружением 24-летнего футболиста. Кроме того, не дал добро на трансфер и вице-президент "Гремиу" Одорику Роман. В то же время переговоры по аргентинскому защитнику "Валенсии" Эсекиэлю Гараю, по нашим данным, ведет другая группа представителей "Спартака", и здесь надежды на успех чуть выше.

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