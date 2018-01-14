Англичане уже нашли допинг у России на ЧМ-2018, биатлонисты снова без медалей

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 14 января.

СКАНДАЛ. Горький шоколад

Какие уроки нужно извлечь нам всем из истории с твитом "Спартака" – записью Георгия Джикии о легионерах красно-белых. "СЭ" рассуждает, от чего российский спорт должен избавиться раз и навсегда.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ БРИТАНСКИХ СМИ. Том Круз и Родченков казнят сборную России по футболу

Колонка Дмитрия СИМОНОВА о том, что дело Филипа К. Дика и Стивена Спилберга живет и побеждает. Daily Mail собирается снять сборную России с ЧМ-2018 за нарушение, совершенное в будущем!

ВНЕ СОСТАВА. Шатов и Дзюба не едут на сбор с "Зенитом". Справедливо?

Как сообщили "СЭ" коллеги с итальянского телеканала RAI Uno, в списке футболистов "Зенита", которые должны в понедельник отправиться на первый зимний сбор в ОАЭ, на данный момент отсутствуют хавбек Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба. Разбираемся в том, заслуженно ли их отцепят от команды.

ЛЕГИОНЕР. Черышев приговорил "Реал". И напомнил о себе Черчесову

Победный гол в матче чемпионата Испании с "Реалом" "Вильярреал" забил при непосредственном участии экс-игрока мадридцев, восстановившегося после очередной травмы Дениса Черышева. Вернется ли на прежний уровень один из самых талантливых футболистов нашей страны?

БИАТЛОН. Шипулин решил ехать. Ждем заявления от Устюгова

Этап Кубка мира в Рупольдинге снова принес мало радости российским болельщикам. Так, олимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин стал 15-м в масс-старте, но зато согласился выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом.

МИМО ИГР. Тайна Коукаловой

Одна из самых "дружелюбных" по отношению к российской сборной спортсменок не выступит на Олимпиаде. Рассказываем, почему скандальная чешка отказалась от Пхенчхана.

ЛЕГЕНДА. "Вот Кубок Канады отыграю и вешаю коньки на гвоздь"

В воскресенье Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет. К юбилею легенды отечественного хоккея "СЭ" вспоминает яркие моменты из нехоккейной жизни великого спортсмена. Неисполненные планы Харламова.

КИНО. Какие фильмы о спорте еще можно снять

Ошеломляющий успех фильмов о спорте – сначала "Легенды N17", а теперь и "Движения вверх" (лента стала самой кассовой в российской истории) – заставил "СЭ" вспомнить другие сюжеты из мира спорта, которые можно экранизировать. Их немало.

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