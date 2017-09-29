Аленичев верит в "Спартак", Казаков рассказывает о сборной, Слуцкий критикует себя

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 29 сентября.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Аленичев: "Спартак" возьмет очки у "Севильи"

Обстоятельное интервью бывшего хавбека и главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева о ситуации в родной команде и "Енисее", который под его руководством уверенно лидирует в ФНЛ.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Круг Черчесова

12-й тур РФПЛ, стартующий сегодня матчем "Арсенал" – "Краснодар", станет последним перед началом сбора нашей национальной команды, которая сыграет с Кореей (7 октября, Москва) и Ираном (10 октября, Казань). Эти встречи откроют решающий этап подготовки россиян к чемпионату мира-2018. Какой будет обновленная сборная рассказывает постоянный колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ.

ЛИГА ЕВРОПЫ. "Зенит" и "Локо" в роли "МЮ"

Вчера "Зенит" одержал уверенную победу над испанским "Реал Сосьедад" (3:1), а "Локомотив" обыграл чешский "Злин" (3:0). В групповом турнире Лиги Европы наши команды выглядят топ-клубами. Как в Лиге чемпионов – "Манчестер Юнайтед", который накануне разгромил ЦСКА (4:1).

БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА. Почему в Канаде 60 русских юниоров, а в КХЛ им нет места?

Впервые в истории Молодежной лиги Онтарио, да и всей Канадской лиги, одна из команд обзавелась настоящей русской тройкой. Да еще и плюсом к ним идет русский вратарь. Странно, что Дон Черри до сих пор не высказался на эту тему. Но наверняка еще успеет. Очередной выпуск авторской рубрики корреспондента "СЭ" Игоря ЕРОНКО.

ПРЕТЕНДЕНТ. Алексей Слепов: "Купаюсь в ледяной воде и мечтаю выступить на Олимпиаде"

Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов в интервью "СЭ" рассказал о ежедневном купании, неприязни к таблеткам и жизни спортсмена, который не входит в состав сборной России, но мечтает выступить на Олимпийских играх.

ВАУ! 50 тысяч болельщиков на матчах "Зенита". Как это делают в Петербурге

В третий раз в этом сезоне сине-бело-голубые собрали более 50 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург" – на матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Реал Сосьедад" (3:1). Разбираемся в причинах высокой посещаемости арены.

КРИЗИС. Леонид Слуцкий: "Я – самый большой критик самого себя"

На пресс-конференции перед матчем 11-го тура первенства Англии с "Бирмингемом" российский главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий говорил о том, что одна победа может изменить черную полосу "тигров". Пронзительная беседа с журналистами.

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