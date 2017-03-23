Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 23 марта.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".

КАПИТАН. Черчесов выбрал Акинфеева

Станислав Черчесов перед товарищеским матчем с Кот-д'Ивуаром сообщил о назначении капитана сборной России и его ассистентов. Также главный тренер национальной команды рассказал о возможности выхода на поле восстанавливающегося после травмы Дениса Глушакова и российского бразильца Мариу Фернандеса.

ВЫБОР. Вместо Дзюбы получим "ПолБу"?

Сборная России сыграет в предстоящем матче без двух основных форвардов – Артем Дзюба и Федор Смолов травмированы. Насколько это страшно? Приводим статистику и мнение обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА.

ТЕСТ. Проверь свои знания о звездах мирового спорта

Пройди тест о героях специальной рубрики "СЭ" и выиграй призы – абонементы в спорт-клуб и эксклюзивные альбомы "СЭ" с автографами героев проекта. Самых умных и быстрых ждет награда!

ДУЭЛЬ. Ковальчук vs Мозякин, квазихоккей и перекрестный плей–офф

Журналисты "СЭ" Игорь ЕРОНКО и Алексей ШЕВЧЕНКО в преддверии финальных серий конференций в Кубке Гагарина-2017 СКА – "Локомотив" и "Металлург" Мг – "Ак Барс" отвечают на ключевые хоккейные вопросы этой весны. Невские армейцы и ярославцы открыли главное западное противостояние КХЛ в Северной столице.

ИСТОРИЯ. "Шэнахан влетел в Руа, и оба взмыли в воздух"

К юбилею самой кровавой бойни в истории НХЛ – воспоминания бывшего нападающего "Детройта" Криса Дрэйпера. Хоккеист раскрыл детали знаменитого эпизода с Клодом Лемье, который стал предысторией "Кровавой среды" 26 марта 1997 года, и подробности самой бойни в Городе моторов.

КОММЕНТАРИЙ. Каста стреляющих лыжников

Обозреватель "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ размышляет о том, что будет происходить в российском биатлоне в олимпийский год. Сборная России в завершившемся сезоне снова оставила много знакомых вопросов.

ЕСТЬ ТЕМА. Футбольный легалайз

Чем острее становится борьба за титул, тем громче говорят о стимулировании – практике, когда одни клубы финансово поощряют другие за успешные матчи против третьих. В российском футболе не раз высказывались мнения, что явление при некоторых условиях может считаться приемлемым. "СЭ" изучил вопрос со всех сторон.

МНЕНИЕ. Валерий Овчинников: "Стимулирование? Откуда деньги, Зин?"

Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" – о финансовом стимулировании. Вдобавок Валерий Овчинников высказался о судействе, "Спартаке" и "Зените", чемпионской гонке и многом другом.

ПРОЩАНИЕ. Подольски: шедевр навсегда

Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был. Блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии.