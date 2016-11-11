Стефания Елфутина: "Не могу вручить себе титул одной из самых популярных спортсменок"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в соревнованиях по виндсерфингу Стефания Елфутина рассказала, как изменилась ее жизнь после Игр. По словам 19-летней спортсменки, ее популярность сильно возросла.

– После Олимпиады у всех спортсменов-медалистов брали огромное количество интервью, – цитирует Елфутину cska.ru. – Но прошло уже больше двух месяцев, и ажиотаж спал. Я уже очень многое рассказала о себе и своей спортивной карьере. Так что даже не знаю, чем еще это можно дополнить. Да и сама подустала от этого пламенного и внезапного интереса. Поэтому, честно говоря, просто хотелось отдохнуть.

После Игр мы, конечно, на время чуть сбавили темп. Но в целом все остается, так как было: всевозможные упражнения как на воде, так и на берегу. Здесь очень важна смена обстановки, чтобы спорт не наскучил и не превратился в рутину.

Не могу вручить себе титул "одной из самых популярных и известных российских спортсменок", но люди действительно много пишут мне через интернет. Поздравляют, желают успехов. Это очень приятно. К сожалению, я не успеваю отвечать на все сообщение, их приходит огромное количество.