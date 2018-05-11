Российский яхтсмен проведет неделю в штормовой Атлантике

Российский яхтсмен Федор Дружинин, который будет представлять Россию на одиночной парусной гонке Mini Transat 2019, в мае планирует преодолеть 1500 морских миль: треть дистанции составит маршрут гонки Mini en Mai по календарю класса и еще две трети – накат миль, обязательный для всех участников.

Дистанция для 1000-мильного квалификационного плавания в классе Mini прописана в правилах класса. Дружинин остановил выбор на дистанции, которая включает в себя следующие обязательные поворотные точки: остров Ре у Ла Рошели (Франция); буй на плато Рошебон (Франция); остров Уэссан (Франция); буй Коннингбег (Ирландия).

Цель плавания – доказать возможность автономного существования в течении 7-9 дней. Гоночных скоростей не требуется, но, учитывая короткие погодные "окна" в Атлантике, время будет иметь решающее значение при планировании маршрута. Точный порядок обхода будет определен в последний момент перед выходом в море.

По возвращении из плавания Дружинин планирует выйти на традиционную квалификационную гонку Mini en Mai, старт которой назначен на 22 мая. При этом он обязан прибыть на старт не позднее 19 мая. Гонщикам предстоит пройти 500 морских миль между морем Ируаз и устьем Жиронды. Старт и финиш гонки пройдут в местечке Ла-Трините-сур Мер во Франции.