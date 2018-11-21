PROyachting вручила награды на вечере "Человек года"-2018

Во вторник, 20 ноября, в одном из ресторанов Москвы состоялась торжественная церемония закрытия парусного сезона от компании PROyachting. Главными событиями вечера стали награждение победителей вечерних серий регат Tuesday Warm-Up Race и Wednesday Night Race. Также PROyachting отметил самые значимые яхтенные события уходящего года и людей, внесших вклад в развитие парусного спорта. Мероприятие посетили свыше 400 человек.

В серии Wednesday Night Race на протяжении сезона шла активная борьба за главный трофей – часы серии Marine Torpilleur от швейцарской часовой мануфактуры Ulysse Nardin. По результатам 21 регаты победу одержала команда No Pasaran. Серебро завоевала команда TREM, бронза досталась женской команде Angels.

"В этом сезоне ситуация в турнирной таблице усложнилась: участники повысили свое мастерство, появились новые. Борьба стала сложнее, но интереснее. Это здорово, это говорит о том, что парусный спорт востребован, есть спрос, есть интерес, ну и, в первую очередь, конечно, сам парусный спорт привлекателен для людей. Ulysse Nardin поддерживает Кубок "Америки", поддерживает парусный спорт здесь, и мы надеемся, что наше сотрудничество с PROyachting будет развиваться вместе с парусным спортом в России", – рассказал Максим Андрианов, гендиректор представительства Ulysse Nardin в России.

Первенство в серии Tuesday Warm-Up Race одержала команда "Москва 24". Победители получили главный приз от производителя минеральной воды премиального класса Gerolsteiner – путевки в Германию в уникальный природный регион Вулканический Айфель, где располагается завод "Геролштайнер". Второе место заняла команда "Бонжорно Тутти 2", на третьей строчке остановилась команда Big Fish.

Награды премии "PROyachting. Человек года" вручались в 11 номинациях.

В главной номинации вечера "Человек года" победа досталась председателю правления Снежинской федерации парусного спорта Александру Екимову, прежде всего, за популяризацию парусного спорта и развитие детского яхтинга. Кроме того, в 2018 году Александр Екимов выступил тренером команды "Таватуй", завоевавшей чемпионский титул в классе Melges 32. Также он занял 3-е место на Чемпионате мира в классе RC44 (команда "Броненосец"), активно участвовал в регатах Национальной парусной лиги, Swan, Melges 20 и других классах.

"Это заслуга всех людей, с которыми я работал. Вся работа была командной: будь то организация соревнований, тренерская или спортивная работа. Спасибо всем, кто был со мной в лодке, кто меня слушал, с кем я вместе проводил регаты", – поделился Екимов.

В номинации "Команда года" победила команда "Таватуй". Со значительным преимуществом команда из Екатеринбурга рулевого Павла Кузнецова выиграла чемпионат мира в классе Melges 32, обогнав 18 экипажей из разных стран мира.

В номинации "Меценат года" PROyachting отметил Сергея Кузнецова, который обеспечил полноценную подготовку "Команды RS:X Россия" и ее участие во всех основных международных соревнованиях 2018 года.

Награду в номинации "За волю к победе" взяла парусная команда "ПЭК: Sport". Команда, до этого участвовавшая в ралли-рейдах, не так давно открыла для себя парусный спорт и серьезно увлеклась им. На счету команды участие в Национальной парусной Лиге в 2017 и 2018 годах, в зимней серии гонок Sochi Winter Cup от PROyachting и чемпионате России в классе J70 в 2018.

Победителем в номинации "Прорыв года" стала команда "Левиафан", чемпион высшего дивизиона Национальной парусной Лиги 2018. Команда получила путевку на Балтийскую регату открытого моря Nord Stream 2019, на которой она сразится с чемпионами Лиг других стран — Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

Награду за "Освещение парусного спорта" получила газета "Спорт-Экспресс", одно из старейших спортивных изданий России.

"Чайником года" стала актриса Анна Горшкова, которая впервые приняла участие в бизнес-регате PROyachting Cup. В этой шутливой номинации PROyachting отмечает известных людей, которые открыли для себя парус и стали популяризировать его среди широкой аудитории.

В номинации "Парусное событие года" PROyachting выделил Архитектурную регату, которая в 2018 году прошла в 8-й раз. Мероприятие собрало 700 архитекторов и дизайнеров со всей России, 300 из которых приняли участие в парусных гонках.

"Открытием года" стала активная участница регат сезона-2018 – Оксана Айсина.

В номинации "Фото года" были отмечены два человека. Виктория Шахрай получила "приз зрительских симпатий", ее победу определили голоса пользователей Facebook. Обладателем звания "Фото года" стал кадр Екатерины Ващенко, сделанный в ночном Санкт-Петербурге во время перегона яхты под разведенным мостом.

"Детским тренером" в 2018 году был назван Игорь Хорошилов, проработавший тренером более 30 лет.