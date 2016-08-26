13:25 | БЕГ

Судья по делу Писториуса отказала в апелляции прокурору

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Судья Токозиле Масипа, которая ведет дело паралимпийца Оскара Писториуса, отказалась удовлетворить апелляцию прокурора Джерри Нела, сообщает ТАСС. Ранее прокурор уже успешно оспаривал первоначальный вердикт в пять лет тюрьмы, добившись того, чтобы убийство подруги легкоатлета было переквалифицировано из непредумышленного в умышленное убийство.

Нел требовал, чтобы Писториуса осудили на 15 лет заключения – минимальный срок за такое преступление. Но судья учла инвалидность подсудимого и приговорила его к шести годам. Теперь прокурору придется обращаться в вышестоящий суд, чтобы добиться пересмотра решения.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/proisshestviya/3568793

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