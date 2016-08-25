Спортивный арбитраж поддержал решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации Чегина

Спортивный арбитраж при ТПП РФ поддержал решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации тренера Виктора Чегина, информирует официальный сайт РУСАДА. Наставник ранее руководил Центром олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе. Более 20 его учеников в разное время попались на употреблении допинга, а сам тренер под грузом обвинений завершил карьеру.

- 19 августа 2016 года в Спортивном арбитраже при Торгово-промышленной палате РФ состоялись слушания по апелляционной жалобе тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина на решение РАА "РУСАДА" о пожизненной дисквалификации за нарушение пунктов 2.8 ("Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или запрещенного метода") и 2.9 ("Соучастие") Общероссийских антидопинговых правил, - говорится в сообщении. - В течение более чем полутора лет в ходе проведения расследования по данному делу специалистам РАА "РУСАДА" удалось собрать большое количество доказательств причастности Чегина к нарушению антидопинговых правил воспитанниками Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, в разные годы дисквалифицированными за нарушения антидопинговых правил. Рассмотрев доводы и доказательства, представленные обеими сторонами в ходе слушаний по данному делу, Спортивный арбитраж поддержал решение РАА "РУСАДА" о пожизненной дисквалификации Чегина и оставил его без изменений.



