12:40 | БЕГ

Сергей Шубенков: "Выиграть золото Олимпиады, не выбежав из 13 секунд? Ну, куда это?"

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Действующий чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков, пропустивший Олимпиаду в Рио из-за допинговых скандалов в российской легкой атлетике и последующего отстранения ВФЛА, отметил, что спортсмены на Играх-2016 показали очень слабые результаты. По его словам, он получил огромное удовольствие, комментируя соревнования. 

Только честно: как отреагировали на результаты на Олимпиаде?

– Расстроился лишний раз, но не более того. Когда стало окончательно ясно, что не едем, было куда хуже.

 
Сергей ШУБЕНКОВ.Сергей Шубенков: "Если судиться, то остаться в выигрыше – нереально"

– Помните, когда последний раз было такое, чтобы тройка в барьерном спринте на крупном старте закрывалась с результатом 13,24?

– А чтобы выиграть олимпийское золото или чемпионат мира, не выбежав из 13 секунд? Разве что Давид Оливер победил в Москве-2013 с 13,00. Но он все равно крутой парень, ему можно. Личный рекорд – 12,89! Так вот, держим-держим этот уровень. И вдруг на Олимпийских играх, где должен быть максимальный всплеск, – бац, и 13,05. Ну, куда это?

– Зато человек, в прошлом году пробежавший 12,98, комментировал олимпийский турнир по ТВ.

– Кстати, я ведь помимо прочего комментировал ходьбу на 50 км. Такое удовольствие получил! Даже представить не мог, что может быть так интересно. Они же идут больше 3 часов! Но там каждую минуту происходило что-то интересное. Кто-то упал в обморок, там обходы, тут попытки оторваться, один бортанул другого, что тот улетел в ограждение. Столько всего! Такая драма.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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намкрыш

Slim Taller Да пусть хоть за 14 бегут,лишь-бы мошенники сидели дома.Если молот в эпоху разгула допинга швыряли на 86 метров,а теперь и до 80-ти зачастую не добрасывают,никто не говорит,что это никуда не годиться. 13:37 --- Полностью согласен! Тем более, на Олимпиадах редко показывают высокие результаты, в отличие от коммерческих стартов! Большая ответственность и напряжение!

13:45

Slim Taller

Да пусть хоть за 14 бегут,лишь-бы мошенники сидели дома.Если молот в эпоху разгула допинга швыряли на 86 метров,а теперь и до 80-ти зачастую не добрасывают,никто не говорит,что это никуда не годиться.

13:37

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ