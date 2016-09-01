Сергей Шубенков: "Выиграть золото Олимпиады, не выбежав из 13 секунд? Ну, куда это?"

Действующий чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков, пропустивший Олимпиаду в Рио из-за допинговых скандалов в российской легкой атлетике и последующего отстранения ВФЛА, отметил, что спортсмены на Играх-2016 показали очень слабые результаты. По его словам, он получил огромное удовольствие, комментируя соревнования.

- Только честно: как отреагировали на результаты на Олимпиаде?

– Расстроился лишний раз, но не более того. Когда стало окончательно ясно, что не едем, было куда хуже.

– Помните, когда последний раз было такое, чтобы тройка в барьерном спринте на крупном старте закрывалась с результатом 13,24?

– А чтобы выиграть олимпийское золото или чемпионат мира, не выбежав из 13 секунд? Разве что Давид Оливер победил в Москве-2013 с 13,00. Но он все равно крутой парень, ему можно. Личный рекорд – 12,89! Так вот, держим-держим этот уровень. И вдруг на Олимпийских играх, где должен быть максимальный всплеск, – бац, и 13,05. Ну, куда это?

– Зато человек, в прошлом году пробежавший 12,98, комментировал олимпийский турнир по ТВ.

– Кстати, я ведь помимо прочего комментировал ходьбу на 50 км. Такое удовольствие получил! Даже представить не мог, что может быть так интересно. Они же идут больше 3 часов! Но там каждую минуту происходило что-то интересное. Кто-то упал в обморок, там обходы, тут попытки оторваться, один бортанул другого, что тот улетел в ограждение. Столько всего! Такая драма.