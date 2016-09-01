Сергей Шубенков: "На суд нужно примерно 300 тысяч долларов"

Действующий чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков, пропустивший Олимпиаду в Рио из-за допинговых скандалов в российской легкой атлетике и последующего отстранения ВФЛА, отметил, что он вряд ли сможет добиться правды и денежной компенсации с помощью суда. По словам спортсмена, на это уйдет слишком много средств, которых у него нет.

– Начнем с самого актуального. Вы собираетесь судиться с Международной федерацией легкой атлетики (ИААФ) или еще с кем-либо из-за вашего недопуска на Олимпийские игры?

– Из разговора с агентом и юристом я понял, что ощутимых перспектив мало. Скорее всего, мы потратим больше, чем можем получить даже при самых оптимистичных раскладах. При этом я полностью уверен, что если мы пойдем до конца, то в конечном итоге нашу правоту признают. Но вот денег на весь этот путь у меня, увы, нет.

Сейчас две линии – компенсация за пропущенную Олимпиаду и получение допуска на международные старты – расходятся. Вторую оптимальнее всего решать дипломатическими мерами. Минспорта и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) проще договориться с ИААФ, нежели пытаться добиться правды какими-либо другими путями...

Что касается пропуска Олимпийских игр, то я действительно хочу, чтобы кто-то мне это компенсировал. В том числе ИААФ. Но дело в этом направлении идет очень тяжело. И, боюсь, ничего не получится.

– Почему не получится?

– Смотрите. Максимальная сумма компенсации, на которую я могу рассчитывать при самых супероптимистичных расчетах – примерно 300 тысяч долларов. Но ровно столько же придется потратить на юристов! Ведь судиться надо в Монако, поскольку ИААФ находится именно там.