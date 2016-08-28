Рут Джебет: "Я счастлива и завершаю сезон"

Представительница Бахрейна кенийского происхождения Рут Джебет, которая в субботу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже побила мировой рекорд Гульнары Галкиной-Самитовой на дистанции 3000 метров с препятствиями, дала понять, что на этой мажорной ноте завершает олимпийский сезон. На Играх в Рио Джебет завоевала золотую медаль в стипль-чезе.

"Сегодня я очень счастлива, – сказала Джебет, показавшая в Париже время 8.52,78, что на шесть секунд лучше прежнего высшего мирового достижения. – Я много раз пыталась побить мировой рекорд, а сегодня все мы подталкивали друг друга к тому, чтобы показать хорошее время. Я не ожидала, что сброшу сразу так много с прежнего рекорда. Думаю, что сегодня я завершаю сезон".