РУСАДА расследует факт участия дисквалифицированных атлетов в Московском марафоне

И.о. директора Российского антидопингового агентство (РУСАДА) Анна Анцелиович сообщила, что организация начала расследование по факту участия двух дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил легкоатлетов в Московском марафоне. Евгений Хохлов и Тамара Щемерова, которые были дисквалифицированы на четыре года, приняли участие в Московском марафоне, прошедшем 25 сентября. Хохлов занял 10-е место в забеге на 10 километров, а Щемерова – восьмое в марафоне. Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов заявил, что результаты обоих спортсменов уже аннулированы.

– Мы начали расследование, – цитирует "Р-Спорт" Анцелиович. – Нам нужно проверить статус соревнований и имели эти спортсмены право принимать в них участие или нет. Если будет доказано, что они нарушили условия дисквалификации, в соответствии со степенью их вины к их дисквалификации может быть добавлен новый срок. Максимально он может составить такой же срок, который они должны были отбывать, – то есть до четырех лет.

Если их участие в соревнованиях будет доказано, будет считаться, что спортсмен не соблюдал временное отстранение, и тогда этот срок не будет засчитываться в срок дисквалификации. Если у кого-то срок дисквалификации начинался в 2015 году и будет доказано, что он участвовал в соревнованиях, то новый срок будет начинаться с даты вынесения решения – то есть с 2016 года.

Оба спортсмена были уведомлены и о том, что против них открыты дела, и о дисквалификации. Эта информация была опубликована также на нашем сайте.