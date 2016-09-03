На забеги Болта и Фары хотят посмотреть более миллиона болельщиков

Организаторы чемпионата мира-2017 по легкой атлетике в Лондоне получили более миллиона заявок на покупку билетов на соревнования, сообщает BBC. В продажу поступили около 700 тысяч билетов.

Наибольшим спросом пользуются соревнования с участием девятикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта и четырехкратного победителя Игр Мо Фары. Ямаец выступит в забегах на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4x100 метров. Британец примет участие в забегах на 5000 и 10 000 метров. Турнир пройдет с 5 по 13 августа 2017 года в Лондоне.