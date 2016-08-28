Гульнара Галкина-Самитова: "Джебет - большая молодец"

Россиянка Гульнара Галкина-Самитова высоко оценила перспективы кенийки Рут Джебет, выступающей под флагом Бахрейна, которая в субботу в Париже побила мировой рекорд россиянки на дистанции 3000 метров с препятствиями, сбросив с него шесть секунд – 8.52,78.

– Я не удивлена, девочка из Бахрейна давно была близка к моему рекорду мира, – заметила Галкина-Самитова в интервью "СЭ". – Зато олимпийский рекорд по-прежнему принадлежит мне, в Рио превзойти его она не сумела!

– Почему?

– Я смотрела ее бег, за круг до финиша в олимпийском финале Джебет на две секунды опережала график моего рекорда. Но, видимо, поняв, что она уже олимпийская чемпионка, решила не гнаться за ним. Возможно, это связано еще и с тем, что на Олимпиаде рекорды не оплачиваются, в отличие от "Бриллиантовой лиги".

– Вас не поразило, что рекорд был побит сразу на целых шесть секунд?

– У нас же не прыжки в высоту, где планку можно поднимать по сантиметру. Я тоже свой первый рекорд улучшила сразу на семь секунд. В стипль-чезе такой прорыв возможен, ты бежишь в меру своей готовности, и нередко получается большая разница в результате.

– Что вы можете сказать о Рут Джебет? Ей всего 19 – а значит, это звезда на долгие годы?

– Сейчас она бежит очень легко и быстро. Хотя, сколько я выступала, бегуньи из Кении и Эфиопии быстро появляются, ярко вспыхивают, а потом так же быстро исчезают. Долго никто из них на таком уровне не задерживался. Будем надеяться, к Джебет это не относится, она большая молодец. (Наталья МАРЬЯНЧИК)