Элани Томпсон: "10,78 секунды - отличный результат"

Двукратная олимпийская чемпионка Элани Томпсон, выигравшая забег на 100 метров на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, заявила, что рада продемонстрировать хороший результат. Представительница Ямайки пробежала дистанцию за 10,78 секунды. Отметим, что на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро она продемонстрировала результат 10,71 секунды.
– Пробежать за такое время со второй попытки – это отличный результат, – приводит AP слова Томпсон.
staerswimmer23
сдалась она тебе, пусть жрёт, что хочет, если не будут жрать из 12 наврятли выбегут, кому это интересно?
11:21
rad19
ещё пожрёт допинга и лучше пробежит....
09:36