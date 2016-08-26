Элани Томпсон: "10,78 секунды - отличный результат"

Двукратная олимпийская чемпионка Элани Томпсон, выигравшая забег на 100 метров на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, заявила, что рада продемонстрировать хороший результат. Представительница Ямайки пробежала дистанцию за 10,78 секунды. Отметим, что на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро она продемонстрировала результат 10,71 секунды.

– Пробежать за такое время со второй попытки – это отличный результат, – приводит AP слова Томпсон.