06:39 | БЕГ

Элани Томпсон: "10,78 секунды - отличный результат"

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Двукратная олимпийская чемпионка Элани Томпсон, выигравшая забег на 100 метров на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, заявила, что рада продемонстрировать хороший результат. Представительница Ямайки пробежала дистанцию за 10,78 секунды. Отметим, что на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро она продемонстрировала результат 10,71 секунды.

– Пробежать за такое время со второй попытки – это отличный результат, – приводит AP слова Томпсон.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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staerswimmer23

сдалась она тебе, пусть жрёт, что хочет, если не будут жрать из 12 наврятли выбегут, кому это интересно?

11:21

rad19

ещё пожрёт допинга и лучше пробежит....

09:36

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