Дженнифер Симпсон: "Знаю, что такое возвращаться к соревнованиям и показывать хороший результат"

Американка Дженнифер Симпсон, завоевавшая бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 1500 метров подчеркнула, что планирует показать хороший результат в этом сезоне. На этих выходных состоится этап "Бриллиантовой лиги" в Париже.

– Было очень важно приехать в Париж заблаговременно, – приводит официальный сайт ИААФ слова Симпсон. – Мне повезло, ведь я давно в этом виде спорта и знаю, что такое вернуться к соревнованиям и показать хороший результат. У меня получалось это и до того, как я завоевала медаль в Рио, и теперь я точно хочу повторить это.