Джебет побила рекорд Галкиной-Самитовой на дистанции 3000 метров с препятствиями

Представительница Бахрейна Рут Джебет одержала победу на дистанции 3000 метров с препятствиями на этапе "Бриллиантовой лиги". При этом Джебет установила новый мировой рекорд, побив достижение россиянки Гульнары Галкиной-Самитовой, установленный на Олимпийских играх в Пекине. Результат 19-летней бегуньи из Бахрейна – 8.52,78. Галкина-Самитова на Играх в Китае преодолела дистанцию за 8.58,81. Отметим также, что Джебет является победительницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.