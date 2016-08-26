Двукратный олимпийский чемпион Гебреселассие считает, что эфиопские легкоатлеты провалили Игры

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 10 тысяч метров Хайле Гебреселассие раскритиковал руководство Федерации легкой атлетики Эфиопии за выступление команды на Олимпиаде-2016. Эфиопские легкоатлеты завоевали восемь медалей на Играх в Рио, но лишь одну золотую, тогда как главный конкурент Эфиопии – Кения получила шесть золотых наград.

– Федерация говорит, что эти результаты неплохие, – цитирует AFP Гебреселласие. – Но это просто недопустимо! Давайте я поделюсь своим опытом с федерацией. И я призываю исполком уйти в отставку. Пусть он примет такое решение на следующей неделе.