11:40 | БЕГ

Двукратный олимпийский чемпион Гебреселассие считает, что эфиопские легкоатлеты провалили Игры

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Двукратный олимпийский чемпион в беге на 10 тысяч метров Хайле Гебреселассие раскритиковал руководство Федерации легкой атлетики Эфиопии за выступление команды на Олимпиаде-2016. Эфиопские легкоатлеты завоевали восемь медалей на Играх в Рио, но лишь одну золотую, тогда как главный конкурент Эфиопии – Кения получила шесть золотых наград.

– Федерация говорит, что эти результаты неплохие, – цитирует AFP Гебреселласие. – Но это просто недопустимо! Давайте я поделюсь своим опытом с федерацией. И я призываю исполком уйти в отставку. Пусть он примет такое решение на следующей неделе.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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индеец_Джо

740, а ты, кекс, уверен, что он жрал ? Или лишь бы мяукнуть?

13:07

740

..."Давайте я поделюсь своим опытом с федерацией" - как допинг жрать? так с этим в ВФЛА..

12:48

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