Чуранди Мартина: "Рекорд страны в конце сезона – нельзя просить о чем-то еще"

Голландец Чуранди Мартина, выигравший забег на 200 м на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, выразил удовлетворение своим выступлением. Атлет, показав время 19,81, обновил собственный же рекорд страны.

– В этом году у меня были спады, но я доволен тем, как я с этим справился и пробежал сегодня, – цитирует European Athletics Мартину. – Рекорд страны в конце сезона – нельзя просить о чем-то еще. Я бегу лучше, чем когда-либо. Смогу ли продолжить карьеру до Токио? Если мне удастся, то это будет моя пятая Олимпиада – серьезное достижение для спринтера.