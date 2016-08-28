"ВВА-Подмосковье" сохранило шансы на второе место в регулярном чемпионате.

28 августа в заключительном матче 9-го тура дивизиона "А" Регбийной премьер-лиги монинское "ВВА-Подмосковье" в фееричном матче одолело московскую "Славу-ЦСП".

В первом тайме "лётчики" организовали три заноса (по пять очков) – дубль Германа Давыдова и попытка Кукишева с одной реализацией. На это гости ответили заносом Дениса Антонова с реализацией и двумя штрафными – 17:16.

В начале второй половины встречи "Слава-ЦСП" разыграла красивую комбинацию от аута, которую попыткой завершил Сергей Чернышев. Точная реализация – 17:23. Но удержать шестиочковый перевес гости не сумели. На 61-й минуте Сергей Янюшкин сократил отрыв точным штрафным (20:23). А за 10 минут до финального свистка Сергей Секисов протаранил оборону противников (25:23). Реализация 27:23. Точку в матче точным штрафным поставил всё тот же Сергея Янюшкин.

"ВВА-Подмосковье" (17) – (16) "Слава-ЦСП" – 30:23

Попытки: Давыдов (6, 18), Кукишев (40), Секисов (70) – Антонов (38), Чернышев (50);

Реализации: Лизогуб (7), С. Янюшкин (71) – Кокорин (39, 51);

Штрафные: С. Янюшкин (61, 74) – Журавлёв (11), Кокорин (17, 34).

Турнирное положение дивизиона "А": 1. "Енисей-СТМ" (Красноярск) – 40 очков; 2. "Красный Яр" (Красноярск) – 36 очков; 3. "ВВА-Подмосковье" (Монино) – 32 очка; 4. "Кубань" (Краснодар) – 15 очков, 5. "Слава-ЦСП" (Москва) – 8 очков, 6. "Металлург" (Новокузнецк) – 7 очков.

"ВВА-Подмосковье" сохранило шансы занять второе место по итогам регулярного этапа чемпионата России, которое дает преимущество своего поля с соперника из дивизиона "Б" в плей-офф. Для этого монинцам нужна бонусная победа над "Енисеем-СТМ" заключительном матче первого этапа, который состоится 4 сентября. (Юрий ПЛАТИКА)