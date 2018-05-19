Вопрос с главным тренером сборной России по регби решится до конца июля

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев сообщил, что вопрос с новым главным тренером сборной России по регби решится до конца июля.

После ухода в отставку Александра Первухина исполняющим обязанности главного тренера национальной команды является ирландец Марк Макдермотт. Во вторник Международная федерация регби (World rugby) объявила о том, что румыны и испанцы будут лишены очков в отборе на Кубок мира-2019 из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего прямую путевку на турнир в Японии получат россияне.

- Уже 26 мая высший совет будет обсуждать вопрос о подготовке к Кубку мира, - цитирует РИА Новости Артемьева. - Конечно, встанет вопрос о тренере сборной, самой команде. Мы будем говорить о том, как мы видим каждого игрока сборной, как мы можем улучшить их функциональную готовность и состав, как обстоит ситуация с травмами. Весь этот большой комплекс вопросов лежит на федерации, как и финансирование – оно, естественно, должно быть увеличено, потому что мы должны готовиться более интенсивно.

Нам необходимы сильные спарринги, хорошие партнеры – те, которые также вышли на Кубок мира. Мы должны играть с командами, демонстрирующими высокий уровень функциональной подготовки. Поэтому сейчас мы все будем менять, и 26 мая для нас будет только первый подход к снаряду, а где-то к концу июля мы должны определиться со всеми вопросами, в том числе и по тренеру.