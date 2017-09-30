Валлийского регбиста лев укусил за руку

Регбист валлийского клуба "Оспрейз" Скотт Болдуин был укушен львом в руку, сообщает The Sun. Инцидент произошел во время посещения с командой зоопарка в ЮАР. В результате спортсмену наложили швы, из-за чего он пропустил товарищеский матч с южноафриканской командой "Читахс".

- Да, была история со львом, - прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Уэльса Стив Тэнди. - Но на самом деле лев не виноват. Да, он укусил Скотта. Но когда ты суешь руку за забор, где находится лев, тебя укусят. Это было довольно глупо со стороны Скотта, и ему очень повезло.