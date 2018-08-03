Валлиец Джонс горд стать новым главным тренером сборной России

Валлиец Лин Джонс назначен на пост главного тренера сборной России по регби, его контракт рассчитан на полтора года с возможностью пролонгации еще на два, сообщает ТАСС.

Ранее специалист работал с валлийскими командами, клубом из Объединенных Арабских Эмиратов и второй сборной Намибии.

- Горжусь тем, что возглавил сборную России, но эта должность также подразумевает огромную ответственность, это очень непростая работа, - отметил Джонс. - Перед нами стоит не только задача подготовиться к грядущему Кубку мира, но и цель, связанная с долгосрочным развитием регби в России.

Команда должна быть готова к тому, чтобы наилучшим образом представить Россию на Кубке мира в Японии, у сборной есть огромный потенциал, и я уверен, что вместе мы сделаем сборную России конкурентоспособной и на чемпионате Европы, и она будет побеждать румынов и грузин впервые за много лет.

Впереди очень много работы, и чем раньше я начну работать, тем лучше. Мы должны отобраться на Кубок мира 2023 года. Очень важно, чтобы мы смогли быть профессиональными и конкурентоспособными, и тогда мы победим.