В России хотят создать Континентальную регбийную лигу

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев сообщил, что организация инициирует создание Континентальной регбийной лиги. Турнир может стартовать в 2020 году, а участие в нем примут команды из более десяти стран.

- Мы приняли принципиальное решение о том, что мы начинаем создавать проект в регби-15, подобный Континентальной хоккейной лиге и аналогичной лиге в баскетболе, - приводит ТАСС слова Артемьева. - Принято решение пригласить клубы из порядка десяти стран, в том числе из Грузии и Румынии, также хотим видеть клубы с Украины. Сейчас мы начинаем прорабатывать этот проект, мы взяли на его создание два года. Если речь пойдет о сумме 600-800 млн рублей, и мы найдем такого спонсора, то этого должно быть достаточно.