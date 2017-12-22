В Москве создадут регбийные ЦСКА и "Динамо"

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что в Москве планируется создать два клуба – ЦСКА и "Динамо". Ожидается, что команды будут организованы в ближайшее время.

– Мы хотим, чтобы на базе Вооруженных сил появился крепкий клуб ЦСКА, – цитирует ТАСС Артемьева. – И хотим, чтобы появилось регбийное "Динамо". Не забываем и про "Торпедо". Мы получили поручение президента в отношении всех силовых структур.

Напомним, что в чемпионате России сейчас выступает 12 команд.