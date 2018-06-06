Сборную России по регби возглавит иностранец, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя высшего совета Федерации регби России Кирилла Яшенкова. В феврале с поста главного тренера команды ушел Александр Первухин из-за неудачного выступления на чемпионате Европы. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен ирландец Марк Макдермотт, который работал в команде с 2016 года.

Сегодня стало известно, что Россия выступит на Кубке мира-2018 благодаря дисквалификации Испании и Румынии.

- Я сейчас провожу консультации с иностранными специалистами, а не с российскими, - сказал Яшенков. - Могу сказать с ответственностью, что у нас будет достаточно большой тренерский штаб. Это будут не три специалиста, а гораздо больше. Главный тренер, тренеры по направлениям, тренер по физподготовке плюс различные консультанты.

Уверен, что это будут лучшие на данный момент специалисты в мире. Интерес сейчас к нашей команде большой, поскольку мы являемся полноправными участниками Кубка мира. Решение по главному тренеру будет принято до 1 июля. С большой долей вероятности это будет иностранный специалист.