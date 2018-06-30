Сборную России может возглавить валлиец Лин Джонс

Высший совет Федерации регби России одобрил утверждение кандидатуры валлийца Лина Джонса на пост главного тренера сборной страны, сообщает официальный сайт ФРР. Решение было принято на заседании руководящего органа федерации, которое состоялось 29 июня в Москве.

– За 24 года работы тренером я всегда добивался успеха, потому что моя философия очень проста: я учу игроков принимать решения и учу их сценариям, в которых они должны их принимать, – сказал Джонс. – Самая важная часть тела регбиста – это голова. Побеждают игроки той команды, которые умеют быстро принимать правильные решения.

Напомним, в феврале пост наставника национальной команды покинул Александр Первухин. И.о. главного тренера был ирландец Марк Макдермотт.