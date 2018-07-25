Российский регбист помог женщине, попавшей в ДТП

Российский регбист клуба "ВВА- Подмосковье" Николай Горошилов стал очевидцем ДТП и помог женщине, которая пострадала в результате аварии. Инцидент произошел в Щелковском районе Подмосковья. Горошилов ехал на тренировку, когда машина перед ним съехала в кювет и врезалась в дерево.

В автомобиле находились мужчина-водитель, который выбрался самостоятельно. Женщина на пассажирском сиденье была заблокирована в салоне машины. Регбист остановился и помог пострадавшим. Горошилов не хотел давать огласку произошедшему, но благодаря партнерам по клубу об этом стало известно.

"Машина задымилась, вероятно, начала гореть проводка, - цитирует Горошилова пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. - Чтобы помочь женщине выбраться, мне пришлось выбить стекло и отогнуть дверь. Совместно с другими очевидцами, которые оказались поблизости, женщину вызволили и отправили в больницу вместе с пострадавшим водителем. Скорее всего, водитель уснул за рулем или плохо себя почувствовал, но, главное, все остались живы".