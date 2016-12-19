Результаты выборов главы Федерации регби России нелегитимны?

Вице-президент Федерации регби России (ФРР) Владимир Павлов считает, что результаты прошедших выборов президента организации нелегитимны. По его словам, будут проведены юридические консультации.

Отчетно-выборная конференция ФРР прошла в понедельник в Москве в здании Олимпийского комитета России. За несколько минут до начала голосования по кандидатуре нового главы организации сторонники Вячеслава Копьева, возглавлявшего федерацию с 2003 года, покинули зал. Таким образом, из 116 зарегистрированных делегатов в голосовании принимали участие 78. В итоге на пост главы ФРР избрали Мамуку Лосаберидзе.

- Результаты выборов нелегитимны, так как для проведения голосования должны были голосовать 75 процентов аккредитованных региональных федераций. Завтра мы с юристами будем заниматься этим вопросом, - цитирует "Р-Спорт" Павлова.