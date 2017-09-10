Регбисты подрались на матче в Москве

Игроки московских "Торпедо" и "Динамо" подрались на матче первого дивизиона любительского чемпионата Москвы. По словам игрока торпедовцев Вадима Федорова, в драке поучаствовали четыре регбиста, продлилась она всего 20 секунд, после чего инцидент был исчерпан.

– В соцсетях очевидцы сообщают, что действие перекинулось на трибуны.

– На запасном поле стадиона "Торпедо" их просто нет, там натянута сетка. Просто инцидент произошел близ угла, где стояли болельщики. Со стороны могло показаться, что в склоке участвовали зрители, но такого не было. Все заняло около 20 секунд. Буквально через полминуты игра закончилась, мы построилиcm и пожали руки соперникам.

– Считаете, что информация о массовой драке была раздута в социальных сетях?

– Какие-то "пионеры" бросились все красочно описывать в интернете, чтобы избавиться от скуки. Околофутбольные "паблики" для того и существуют, им нужно поддерживать высокий рейтинг. (Евгений БЕЛОУСОВ)