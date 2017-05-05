Регбиста, нокаутировавшего арбитра, наказали пожизненной дисквалификацией

Игрок молодежного клуба "Сент-Эстев" Хеди Оуеджи пожизненно дисквалифицирован от спорта за потасовку во время матча национального чемпионата, сообщает Mirror. Напомним, что спортсмен был недоволен решением судьи во время матча и вместо словесных перепалок ударил его кулаком в лицо, отправив в нокаут.
После столкновения с судьей регбист отправился к игрокам соперника, но его быстро утихомирили. В результате этого инцидента игра была остановлена на 25 минут, а арбитр с травмами челюсти был отправлен в больницу.
The most disgraceful thing I have ever seen on a rugby field. You won't be needing boots again for life that is mate. Life ban Booom! pic.twitter.com/xNQ0SEplwc– Allan Donald (@AllanDonald33) 28 апреля 2017 г.