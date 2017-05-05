Регбиста, нокаутировавшего арбитра, наказали пожизненной дисквалификацией

Игрок молодежного клуба "Сент-Эстев" Хеди Оуеджи пожизненно дисквалифицирован от спорта за потасовку во время матча национального чемпионата, сообщает Mirror. Напомним, что спортсмен был недоволен решением судьи во время матча и вместо словесных перепалок ударил его кулаком в лицо, отправив в нокаут.

После столкновения с судьей регбист отправился к игрокам соперника, но его быстро утихомирили. В результате этого инцидента игра была остановлена на 25 минут, а арбитр с травмами челюсти был отправлен в больницу.