Регбист ампутировал средний палец, чтобы продолжить карьеру

Игрок клуба Национальной регбийной лиги "Саус Сидней Рэббитоуз" Ангус Кричтон сказал, что принял решение ампутировать средний палец на левой руке для продолжения спортивной карьеры. 21-летний австралийский спортсмен отметил, что из-за постоянных переломов пальца он консультировался по данному вопросу с врачом.

- У меня была хроническая травма пальца, - цитирует Guardian Кричтона. - Эта травма у меня еще с тех пор, как я играл на молодежном уровне. Недавно я сделал операцию, теперь у меня нет костяшки.

Врач говорил мне, что я могу либо наполовину отрезать его, либо "запустить". Я уже несколько раз ломал его. Я не мог согнуть палец, из-за чего казалось, что я показываю окружающим "этот" жест. Если я сжимал руку в кулак, палец торчал.

Отметим, что Кричтон будет выступать за "Саус Сидней Рэббитоуз" до 2019 года, после чего вступит в силу его контракт с "Сидней Рустерз", также выступающим в Национальной регбийной лиге.