11:43 | РЕГБИ

Прошла жеребьевка регбийного Кубка мира

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В Киото состоялась жеребьевка Кубка мира 2019 года. 12 сборных уже пробились на турнир. Они распределены по четырем группам. Еще восемь мест разыграют сборные из Океании, Америки, Европы, Африки и Азии.

Сборная России, если удачно выступит в отборочном турнире или плей-офф, может попасть в группу А или B.

Жеребьевка Кубка мира-2019

Группа А: Ирландия, Шотландия, Япония, Европа-1, победитель плей-офф.

Группа B: Новая Зеландия, ЮАР, Италия, Африка-1, победитель утешительного турнира.

Группа С: Англия, Франция, Аргентина, Америка-1, Океания-2.

Группа D: Австралия, Уэльс, Грузия, Океания-1, Америка-2.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vasiunchik

Лучше уж В. Из группы в плей-офф все равно не выйти зато против НЗ и ЮАР сыграть! Круто бы было! Удачи мужикам!

12:26