Первухин покинул пост главного тренера сборной России, Макдермотт - и.о.

Главный тренер сборной России Александр Первухин написал заявление об отставке, сообщает официальный сайт Федерации регби России. Это решение поддержало большинство членов высшего совета Федерации регби России. Россияне сохраняют лишь математические шансы на продолжение борьбы за путевку на Кубок мира-2019. Обязанности главного тренера будет исполнять бывший ассистент Первухина ирландец Марк Макдермотт.

– В матче с Испанией нам не повезло, многие факторы сработали против сборной России, – сказал Председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев. – Шансы сыграть на Кубке мира у нас остались, но они слишком призрачные. Сборная Испании действительно значительно прибавила в последние годы, это команда набрала хороший ход, чему подтверждение вчерашняя победа над сборной Румынии. Александр Юрьевич написал заявление об отставке, которое Высший совет принял. Он принял мужественное решение, самое правильное в данной ситуации. Мы поблагодарили Первухина за большой вклад в развитие сборной России по регби. В целом, учитывая важность вопроса, все прошло спокойно. Исполняющим обязанности главного тренера на оставшиеся матчи чемпионата Европы назначен ирландский специалист Марк МакДермотт, который работает в команде с 2016 года.

Первухин возглавлял сборную с декабря 2014 года.