Первухин - об уходе из сборной России: "Обижаться не на кого"

Александр Первухин, покинувший пост главного тренера сборной России, подчеркнул, что никого не винит в своей отставке. Об уходе специалиста стало известно сегодня, его обязанности будет исполнять бывший ассистент Марк Макдермотт.

- Я сразу на следующий день попросил освободить меня от занимаемой должности, а через два дня после разговора с игроками сообщил, что готов подать в отставку в любой момент, какой (в федерации) сочтут нужным. В любом случае, тут обижаться не на кого. Вопрос в том, что воскресная игра (сборных Румынии и Испании) неожиданно подарила нам шанс, но принято решение, цель не выполнена, и тут никаких вопросов быть не может, - цитирует "Р-Спорт" Первухина.