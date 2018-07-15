Определились соперники сборной России на Кубке мира-2019

Стали известны соперники сборной России в групповом турнире Кубка мира-2019 по регби, который пройдет в Японии. Команда сыграет в группе А вместе с Ирландией, Шотландией, Японией и Самоа.



Сборная России в отборочном турнире в своей группе стала лишь третьей вслед за Румынией и Испанией. Однако позже с соперников сняли очки за то, что они выставляли на матчи нелегально натурализованных игроков. Это позволило России стать первой в группе и напрямую выйти в финальную стадию Кубка мира, который пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.