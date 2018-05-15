Николай Неруш: "Участие россиян в финальной части Кубка мира - огромное достижение"

Член высшего совета Федерации регби России и бывший главный тренер национальной команды Николай Неруш отметил, что попадание российской сборной в финальную часть Кубка мира является огромным достижением.

Кубок мира 2019 года пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России сыграет в группе A вместе с командами Ирландии, Шотландии, Японии и победителем плей-офф.

- Команда не в полной мере готова к Кубку мира. Есть ряд опытных игроков, которые имеют потенциал, которые могут сыграть, - приводит "Р-Спорт" слова Неруша. - Мы понимаем, что не являемся лидерами в этом виде спорта, и для нас участие в финальной части Кубка мира – это уже огромное достижение. Рад за ребят, которые попадут туда, они заслужили это право. Быть на этом празднике - большое достижение и опыт, не каждый может сказать, что играл на Кубке мира.



Не все после обидного домашнего проигрыша Испании ожидали, что мы поедем на Кубок мира, не все были в этом четко уверены. До старта турнира есть еще 15 месяцев, команда может собраться и выйти на достойный уровень и показать свою лучшую игру.



Понимаю, что все команды в нашей подгруппе являются серьезными соперниками. Если в 2011 году мы стали самым результативным дебютантом, то в 2019-м будут поставлены задачи-минимум. Не говорю о победах, но показать успешную игру в каждом матче надо.