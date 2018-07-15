Назван состав женской сборной России по регби-7 на Кубок мира

Тренерский штаб женской сборной России по регби-7 назвал состав команды для участия в Кубке мира в Сан-Франциско (США), информирует сайт Федерации регби России. Турнир пройдет с 20 по 22 июля.

Полностью состав российской команды, куда вошли 12 игроков, на предстоящие соревнования выглядит так: Арина Быстрова, Анна Гаврилюк, Дарья Норицина, Кристина Середина, Марина Кукина Дарья Шестакова, Алена Михальцова, Мария Перестяк, Анна Баранчук, Дарья Лушина, Анастасия Прокудина, Байзат Хамидова.

В первом матче Кубка мира сборная России сыграет со сборной ЮАР. Эта встреча пройдет 20 июля.