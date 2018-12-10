Регбист "Енисея-СТМ" Валерий Морозов перейдет в состав английского "Сейл Шаркса". Об этом сообщил председатель тренерского совета красноярского клуба Александр Первухин.

Соглашение вступит в силу с 1 января 2019 года.

- Интерес к Валере со стороны английского клуба появился еще в первой половине этого года, - приводит ТАСС слова Первухина. - Мы долго общались с англичанами, теперь можно сказать со стопроцентной уверенностью, что Валерий Морозов переходит в "Сейл Шаркс". Игрок подошел ко мне и честно сказал, что хочет попробовать себя английской премьер-лиге, мы с пониманием отнеслись к его желанию.

"Шаркс" - один из старейший регбийных клубов, который был образован в 1861 году. В настоящий момент цвета команды защищает еще один россиянин - Андрей Остриков.