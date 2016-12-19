Лосаберидзе - новый президент Федерации регби России

Вице-президент регбийной премьер-лиги Мамука Лосаберидзе избран на пост президента Федерации регби России (ФРР), информирует "Р-Спорт". Отчетно-выборная конференция ФРР проходит в понедельник в Москве в здании Олимпийского комитета России.

По итогам голосования делегатов конференции Лосаберидзе, также являющийся вице-президентом Краснодарской краевой федерации регби, опередил Вячеслава Копьева, возглавлявшего федерацию с 2003 года: 4 голоса было отдано за Копьева, 74 – за Лосаберидзе. Срок полномочий нового президента организации составит четыре года.

При этом Копьев официально отказался от поста почетного президента организации, пожелав удачи новому главе ФРР.