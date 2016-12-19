19:07 | РЕГБИ

Лосаберидзе - новый президент Федерации регби России

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Вице-президент регбийной премьер-лиги Мамука Лосаберидзе избран на пост президента Федерации регби России (ФРР), информирует "Р-Спорт". Отчетно-выборная конференция ФРР проходит в понедельник в Москве в здании Олимпийского комитета России.

По итогам голосования делегатов конференции Лосаберидзе, также являющийся вице-президентом Краснодарской краевой федерации регби, опередил Вячеслава Копьева, возглавлявшего федерацию с 2003 года: 4 голоса было отдано за Копьева, 74 – за Лосаберидзе. Срок полномочий нового президента организации составит четыре года.

При этом Копьев официально отказался от поста почетного президента организации, пожелав удачи новому главе ФРР.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rugby/20161219/1113991863.html

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