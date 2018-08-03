Лин Джонс – новый главный тренер сборной России по регби

3 августа в офисе Федерации регби России состоялось подписание контракта с новым главным тренером сборной России Лином Джонсом. Соглашение с 54-летним валлийским специалистом подписано по схеме "1,5+2".

– Я горд, что возглавил сборную России по регби, – сказал Джонс. – Это очень ответственная и тяжелая работа. Моя задача сделать сборную России сильнее и достойно выступить на Кубке мира 2019 года в Японии. Если тренерский штаб будет хорошо делать свою работу, то команда добьется качественного прогресса. Россияне должны стать конкурентоспособными и начать побеждать сборные Румынии и Грузии.

Мне удалось просмотреть много матчей с участием сборной России и считаю, что у команды большой потенциал. У меня уже есть предварительный календарь тест-матчей и сейчас мы ждем его согласования с World Rugby, чтобы как можно скорее приступить к работе. Чем больше матчей мы проведем за эти полтора года, тем будет лучше для всех нас.

Я разговаривал с Кингсли Джонсом, который несколько лет назад работал с национальной сборной России, а сейчас возглавляет сборную Канады. Кингсли позитивно отзывался о времени, проведенном здесь. Но я хочу составить свое собственное представление и о регби в России, и о стране, и о ее культуре.

Что касается моего тренерского штаба, то мне еще предстоит встретиться с потенциальными кандидатами и обговорить с ними работу в сборной России.

– Сегодня важный день для Федерации регби России, – сказал заместитель председателя Высшего совета Кирилл Яшенков. – Мы подписали контракт с Лином Джонсом, который будет готовить команду к предстоящему в 2019 году Кубку мира. Работа над этим контрактом велась последние 3 месяца, с того момента, как стало известно, что сборная России сыграет на Кубке мира.

Джонс родился 5 июня 1964 года в городе Кумафан (Уэльс). Играл на позиции фланкера в любительских валлийских клубах "Нит", "Лланелли" и "Треорчи" – в общей сложности на его счету 385 матчей. В 1993 году провел пять игр в составе сборной Уэльса.

Впервые попробовал себя в роли тренера в клубе "Нит" и работал в этой должности с 1994 по 2003 годы. В 1995-м привел своих подопечных к чемпионству и был привлечен в штаб сборной Уэльса "А", за которую, кстати, провел десять матчей. С 2003 по 2009 год тренировал клуб "Оспрейс". "Скопы" стали самым успешным валлийским участником Кельтской лиги и (позже – Pro12), выиграв турнир четырежды. Две победы – в 2005 и 2007 годах – в активе Джонса. Также команда в 2008 году под его руководством выиграла Англо-валлийский кубок. С 2009 по 2011 год Джонс работал в Абу-даби. С 2011 по 2013-й был главным тренером "Лондон Уэлш", в 2013-2016-м – "Гвент Дрэгонс".

В 2017 году впервые возглавил национальную команду другой страны – "Вельвичии". Это команда – вторая сборная Намибии, которая играет в первом дивизионе "Кубка Карри". Она составлена из регбистов, выступающих за местные клубы и рассматриваемых в качестве кандидатов в основную национальную команду.